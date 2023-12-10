Зайняв місце відповідно позивному — російського льотчика «Беса» вбили у Воронежіhttps://racurs.ua/ua/n190202-zaynyav-misce-vidpovidno-pozyvnomu-rosiyskogo-lotchyka-besa-vbyly-u-voroneji.htmlРакурс
У російському місті Воронежі вбили льотчика з позивним «Бес», який викладав у місцевій військовій академії.
Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Наші кореспонденти повідомляють, що у Воронежі льотчик «Бес» зайняв своє місце відповідно позивному. Наші спецслужби — найкращі. Прийшов час Моссаду потіснитись, — зазанчив Андрющенко.
Також він опублікував скріншот повідомлення в одному з російських пропагандистських Telegram-каналів, в якому вказано, що причини вбивства пілота наразі невідомі, проте його точно не розстріляли. До цього у соцмережах з’явилися повідомлення, що «Беса» розстріляли на зупинці громадського транспорту, де він «закрив собою трьох дітей» на зупинці громадського транспорту й що з його тіла нібито дістали сім куль.
За даними російських соцмереж, «Бес» — учасник вторгнення в Україну, пілот вертольота Мі-24. Кілька місяців тому був переведений із зони бойових дій на «іншу роботу».