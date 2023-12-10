В Воронеже убили российского летчика «Беса»

https://racurs.ua/n190202-zanyal-mesto-sootvetstvenno-pozyvnomu-rossiyskogo-letchika-besa-ubili-v-voroneje.html

Ракурс

У російському місті Воронежі вбили льотчика з позивним «Бес», який викладав у місцевій військовій академії.

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Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Наші кореспонденти повідомляють, що у Воронежі льотчик «Бес» зайняв своє місце відповідно позивному. Наші спецслужби — найкращі. Прийшов час Моссаду потіснитись, — зазанчив Андрющенко.

Також він опублікував скріншот повідомлення в одному з російських пропагандистських Telegram-каналів, в якому вказано, що причини вбивства пілота наразі невідомі, проте його точно не розстріляли. До цього у соцмережах з’явилися повідомлення, що «Беса» розстріляли на зупинці громадського транспорту, де він «закрив собою трьох дітей» на зупинці громадського транспорту й що з його тіла нібито дістали сім куль.

За даними російських соцмереж, «Бес» — учасник вторгнення в Україну, пілот вертольота Мі-24. Кілька місяців тому був переведений із зони бойових дій на «іншу роботу».