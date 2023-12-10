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Ювелірну роботу операторів ударних дронів Центру спецоперацій «А» показала прес-служба СБУ.
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У Telegram-каналі спецслужби сьогодні, 10 грудня, було опубліковане відео, котре показує влучне завдання ударів дронами-камікадзе по російських загарбниках.
Цього разу в адвент-календарі гарних новин Служби безпеки України на грудень — ювелірна робота операторів ударних дронів Центру спецоперацій «А», — вказано в описі відео. — За два тижні вони знищили майже 500 російських окупантів.
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