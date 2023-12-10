Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n190201-specnazovcy-sbu-za-dve-nedeli-unichtojili-pochti-500-rashistov-video.html

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Ювелірну роботу операторів ударних дронів Центру спецоперацій «А» показала прес-служба СБУ.

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У Telegram-каналі спецслужби сьогодні, 10 грудня, було опубліковане відео, котре показує влучне завдання ударів дронами-камікадзе по російських загарбниках.