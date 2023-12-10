Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ шквальным огнем артиллерии накрыли рашистов возле Клещиевки (ВИДЕО)

10 дек 2023, 12:59
999

Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» шквальним вогнем артилерії накрили російських загарбників в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.


.

Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Коли саме сталася вказана подія і яких втрат зазнали загарбники, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров