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Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» шквальним вогнем артилерії накрили російських загарбників в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Коли саме сталася вказана подія і яких втрат зазнали загарбники, не уточнюється.
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