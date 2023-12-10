Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

https://racurs.ua/n190196-vsu-vystrelom-iz-ptrk-unichtojili-rossiyskiy-tank-na-bahmutskom-napravlenii-video.html

Ракурс

Захисники України з 56-ї окремої мотопіхотної бригади пострілом з ПТРК знищили російський танк на Бахмутському напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

На відео показано, як у російську бронетехніку влучає протитанкова ракета, після чого лунає вибух.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.