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Знищення російської бронетехніки, скріншот відео
ЗСУ пострілом з ПТРК знищили російський танк на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190196-zsu-postrilom-z-ptrk-znyschyly-rosiyskyy-tank-na-bahmutskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Захисники України з 56-ї окремої мотопіхотної бригади пострілом з ПТРК знищили російський танк на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
На відео показано, як у російську бронетехніку влучає протитанкова ракета, після чого лунає вибух.
Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.
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