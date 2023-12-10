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Ракурс
Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

ЗСУ пострілом з ПТРК знищили російський танк на Бахмутському напрямку (ВІДЕО)

10 гру 2023, 11:40
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Захисники України з 56-ї окремої мотопіхотної бригади пострілом з ПТРК знищили російський танк на Бахмутському напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

На відео показано, як у російську бронетехніку влучає протитанкова ракета, після чого лунає вибух.

Коли саме сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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