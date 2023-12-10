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Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ шквальним вогнем артилерії накрили рашистів біля Кліщіївки (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190199-zsu-shkvalnym-vognem-artyleriyi-nakryly-rashystiv-bilya-klischiyivky-video.htmlРакурс
Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» шквальним вогнем артилерії накрили російських загарбників в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.
Коли саме сталася вказана подія і яких втрат зазнали загарбники, не уточнюється.
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