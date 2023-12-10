Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190199-zsu-shkvalnym-vognem-artyleriyi-nakryly-rashystiv-bilya-klischiyivky-video.html

Ракурс

Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» шквальним вогнем артилерії накрили російських загарбників в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

.

Відповідне відео сьогодні, 10 грудня, опубліковане в Telegram-каналі Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Коли саме сталася вказана подія і яких втрат зазнали загарбники, не уточнюється.