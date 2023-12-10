Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190201-specpryznachenci-sbu-za-dva-tyjni-znyschyly-mayje-500-rashystiv-video.html

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Ювелірну роботу операторів ударних дронів Центру спецоперацій «А» показала прес-служба СБУ.

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У Telegram-каналі спецслужби сьогодні, 10 грудня, було опубліковане відео, котре показує влучне завдання ударів дронами-камікадзе по російських загарбниках.