Рашисти використовують медичну інфраструктуру ТОТ для лікування своїх військових, фото: Ura.ru

https://racurs.ua/ua/n190200-medychni-zaklady-tot-perelashtuvaly-na-likuvannya-rosiyskyh-viyskovyh-cns.html

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Цивільні лікарні, розташовані, в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях перетворюються у військові шпиталі.

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Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Про це сьогодні, 10 грудня повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал зс рф або інших цивільних медзакладів з території рф.

Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам, — наголошують у НЦС. — Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом.

За таких обставин смертність серед цивільного населення суттєво зростає, зазначають у ЦНС.