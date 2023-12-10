Медичні заклади ТОТ перелаштували на лікування російських військових — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190200-medychni-zaklady-tot-perelashtuvaly-na-likuvannya-rosiyskyh-viyskovyh-cns.htmlРакурс
Цивільні лікарні, розташовані, в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях перетворюються у військові шпиталі.
Для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Про це сьогодні, 10 грудня повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Наприклад, нова група з 30 медиків прибула до тимчасово окупованого Маріуполя, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що військове керівництво росіян на місцях обслуговує виключно медперсонал зс рф або інших цивільних медзакладів з території рф.
Загалом в усіх лікарнях на ТОТ діє розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам, — наголошують у НЦС. — Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом.
За таких обставин смертність серед цивільного населення суттєво зростає, зазначають у ЦНС.
Український рух спротиву отримав списки усіх медичних груп, які прибули на територію України з рф. Кожен із злочинців, які обмежили право цивільних громадян на медичні послуги — понесе справедливе покарання, — наголошують у ЦНС.