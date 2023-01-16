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Ракурс
Російська ракета вразила багатоповерхівку у Дніпрі, фото: ДСНС

Ракетний удар по Дніпру — з’явилося нове відео влучання ракети

16 січ 2023, 21:56
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Рашисти 14 січня під час масштабного ракетного удару по Україні влучили ракетою X-22 по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі, в результаті чого загинули щонайменше 40 людей, також є велика кількість поранених.





У соцмережах з’явилося нове відео моменту влучання цієї ракети в будинок.

Ще одне відео з Дніпра, яке підтверджує, що це було пряме влучання ракети російських терористів у будинок, — наголошує народний депутат Олексій Гончаренко, який у своєму Telgram-каналі поширив цей відеозапис.

Раніше в інтернеті з’явилося відео, котре показувало момент влучання ракети з іншого ракурсу.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович після трагедії у Дніпрі зробив скандальну заяву про те, що влучання ракети у будинок нібито сталося через її збиття силами протиповітряної оборони. У Верховній Раді народні депутати вже збирають підписи з проханням звільнити Арестовича.

Джерело: Ракурс


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