Российская ракета поразила многоэтажку в Днепре, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n178929-raketnyy-udar-po-dnepru-poyavilos-novoe-video-popadaniya-rakety.html

Ракурс

Рашисти 14 січня під час масштабного ракетного удару по Україні влучили ракетою X-22 по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі, в результаті чого загинули щонайменше 40 людей, також є велика кількість поранених.

У соцмережах з’явилося нове відео моменту влучання цієї ракети в будинок.

Ще одне відео з Дніпра, яке підтверджує, що це було пряме влучання ракети російських терористів у будинок, — наголошує народний депутат Олексій Гончаренко, який у своєму Telgram-каналі поширив цей відеозапис.

Раніше в інтернеті з’явилося відео, котре показувало момент влучання ракети з іншого ракурсу.

Нагадаємо, радник Офісу президента України Олексій Арестович після трагедії у Дніпрі зробив скандальну заяву про те, що влучання ракети у будинок нібито сталося через її збиття силами протиповітряної оборони. У Верховній Раді народні депутати вже збирають підписи з проханням звільнити Арестовича.