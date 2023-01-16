Алексей Арестович, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n178921-uvolit-arestovicha-nardepy-sobiraut-podpisi-pod-obrascheniem-k-ermaku.html

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У Верховній Раді народні депутати збирають підписи під зверненням до очільника Офісу президента Андрія Єрмака з проханням звільнити радника установи Олексія Арестовича.

Також депутати просять зробити офіційну заяву, яка б однозначно відмежувала Офіс президента від «приватних експертиз» Арестовича на військову тематику, повідомляє видання «Детектор Медіа».

Приводом до звернення стало скандальне припущення, висловлене Арестовичем, про те, що влучання російської ракети X-22 у багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня нібито сталося через її збиття силами протиповітряної оборони. Міноборони України згодом спростувало цю заяву Арестовича, заявивши, що Україна наразі не може збивати ракети такого типу.

Таким чином, прикриваючись статусом, який в очах суспільства гарантує йому доступ до реальної інформації, Олексій Арестович поширив дезінформацію та корисні ворогу вигадки. Очевидно, це було зроблено заради приватних інтересів, але в даній ситуації вони повністю суперечать інтересам української держави та суспільства…, — наголошується у зверненні.

Нардепи зазначають, що свідчення завданої заявою Арестовича шкоди Україні є те, що ця його теза була моментально підхоплена і широко розповсюджена медіа країни-агресора.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляє, що було також направлене депутатське звернення до голови СБУ Василя Малюка.

Бо вигадки Арестовича про руйнування будинку в Дніпрі з-за наших ППО — те, що відповідає критеріям державної зради, — вважає Гончаренко.

Джерело: «Детектор Медіа», Олексій Гончаренко