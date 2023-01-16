У путина дали первый комментарий по удару в Днепре – ссылаются на Арестовича

https://racurs.ua/n178910-u-putina-dali-pervyy-kommentariy-po-udaru-v-dnepre-ssylautsya-na-arestovicha.html

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У путіна дали перший коментар по удару в Дніпрі, де під час останньої ракетної атаки рф було зруйновано багатоповерхівку та загинуло вже 35 людей.

Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або об'єктах соціальної інфраструктури. Удари завдаються по військових цілях, очевидних або замаскованих. Ви самі бачили висновки деяких представників української сторони, де йшлося про те, що ця трагедія стала наслідком дії контрракети ППО, — заявив речник Кремля дмитро пєсков.

Таким чином, у Москві послалися на заяву Арестовича про те, що російська ракета впала на будинок після того, як її збила українська система ППО.

Зазначимо, що це трактування подій офіційно спростували у Повітряному командуванні України.

Там заявили, що ракети моделі Х-22 (яка, за заявою українського командування, вдарила по будинку), збивати не можуть. А свої торішні повідомлення про поразку таких ракет визнали неправдивими.