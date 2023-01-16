Засыпал на ходу – Арестович отказался от заявления о якобы сбитой ПВО ракете в Днепре

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Олексій Арестович, позаштатний радник голови Офісу президента України, з приводу теракту росіян у Дніпрі спровокував скандал, заявивши, що ракета впала після того, як її збила українська ППО.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ наголосили, що такі ракети Україна збивати не здатна, а Арестович пізніше сказав, що заявив про це, «засинаючи на ходу». Через півтори доби після слів Арестовича в Офісі президента не коментували його заяву — на відміну від військових.

Нагадаємо, російські війська 14 січня завдали масованого удару по Україні, через що у дев’ятиповерховому житловому будинку в Дніпрі впали два під’їзди, 35 людей загинули та понад 70 постраждали. Увечері того ж дня позаштатний радник офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ракету, яка потрапила до дев’ятиповерхового житлового будинку у Дніпрі, ймовірно, збили українські сили ППО.

Її збили, вона впала на під’їзд. Вона вибухнула, коли впала, — сказав Арестович в ефірі програми Марка Фейгіна. — Ну, крім того, там проблема з їдким димом — це вірна ознака (російської надзвукової крилатої ракети) X-22, бо вона заправляється вкрай токсичним паливом. І це, судячи з усього, тут ще розбиратися і розбиратися, але можна припустити, що воно стало ще й додатковим елементом ураження, токсичне паливо як таке.

Заяву Арестовича про те, що ракету «збили» сили української протиповітряної оборони, процитували багато російських ЗМІ. При цьому багато хто з них просто проігнорував сам обстріл Дніпра або випустив лише коротку новину з посиланням на Арестовича, не згадавши про людські жертви.

Мер Дніпра Борис Філатов розкритикував радника Андрія Єрмака у своєму Телеграм-каналі, назвав його «помийним ротом» і закликав Службу безпеки України «відреагувати» на висловлювання радника офісу президента України. В іншому повідомленні Філатов назвав Арестовича «злом» та «Воландом».

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук своєю чергою заявив, що у Збройних сил України «немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет». Олещук також повідомив, що до багатоповерхового будинку влучила ракета X-22, яку запустили із Курської області.

Українські ЗМІ зауважили, що раніше представники ЗСУ як мінімум тричі повідомляли про те, що збивали такі ракети. У Повітряних силах України назвали старі повідомлення про збиті ракети помилковими.

У ніч проти 15 січня Арестович заявив, що в падінні ракети на житловий будинок «ніхто не звинуватить Україну».

Як не звинуватили після падіння нашої ракети ППО в Польщі, яка вбила двох польських громадян. Вина рф однозначна і може бути ні розмита, ні ослаблена. Усі чудово розуміють — не було б російського удару, не було б трагедії — незалежно від конкретного механізму її настання, — написав Арестович у соцмережах.

Радник офісу Зеленського наголосив, що «будинок у Дніпрі зруйнувала російська крилата ракета типу Х-22», а ракета ППО «і близько не могла б заподіяти й половини таких руйнувань».

Удень 15 січня Олексій Арестович випустив нову заяву, в якій розповів, чому повідомив про роботу ППО у Дніпрі в день російського удару (пізніше Арештович видалив це повідомлення). За його словами, про це йому повідомив «товариш, колишній певеошник», який у момент нападу перебував на вулиці.

Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи та впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був певен, що ракету збили, — написав Арестович.

Радник офісу президента України зазначив, що виступав на стримі Марка Фейгіна, «засинаючи на ходу і ледве повертаючи мовою».

Народе я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день, — заявив він.

Арестович зазначив, що його «меседж» мав бути іншим:

Є версія, що збила ракету ППО. Є такі ознаки на її користь. Є інша версія — пряме попадання до будинку.

Радник офісу Зеленського вважає, що якби він був «трохи у формі», то «витяг» би цю лінію розмови.

Через кілька годин після публікації своєї заяви Арестович написав у соцмережах, що «відкликав вибачення».

Дивіться [відео ефіру з Фейгіним] з 03.55 до 04.05. Я чітко говорю двічі: «судячи з усього» і «ще розбиратися і розбиратися». Тобто, будучи навіть радикально втомленим, застереження — що моє припущення про ракету ППО лише версія, яку ще потрібно перевіряти, я у висловлювання вставив, рефлекси не проп'єш, — заявив Арестович.

Представник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив в ефірі українського телемарафону, що Повітряні сили закликають усіх бути обережними із коментарями щодо роботи українських сил протиповітряної оборони.