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Ракурс
Повномасштабне російське вторгення в Україну триває вже майже 11 місяців, фото:

Новий термін — путін наказав захопити Донбас до березня

16 січ 2023, 21:27
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Російський диктатор володимир путін постановив новий термін захоплення Донбасу та формування певної «зони безпеки» новому командувачу угруповання російських військ в Україні валерію герасимову.





Тепер путін вимагає захопити Донбас до березня. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє ТСН.

Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок — це Донбас. І чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, — це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня, — зазначив Юсов.

Він додав, що вже майже рік, як рашисти за «три дні беруть Київ».

Ну, загалом, однак, нові цілі й нові завдання. Нічого не вийде і цього разу, — переконаний Юсов.

Також у ГУР наголосили: глобальної мети — знищення українців як окремого народу і нації, і знищення України як незалежної держави — Путін не змінив.

Джерело: ТСН

Джерело: Ракурс


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