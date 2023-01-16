Російській десант на Київ – малореалістичний сценарій, фото: Korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n178927-povtorennya-rosiyskogo-desantu-na-kyyiv-ie-nerealistychnym-povitryani-syly.html

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Повторення російської десантної операції на околицях Києва є «нереалістичним сценарієм».

Про це сьогодні, 16 січня, в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, на початку повномасштабного російського вторгнення від рф не очікували «такого зухвалого ходу».

Тоді не вдалося захопити, не вдасться і зараз. Тепер пролетіти просто так до столиці і висадити десант з ІЛ-76 не вдасться жодним чином, і до кордону не вдасться долетіти. Тут можна спати спокійно, — наголошує Ігнат.

У білорусі сьогодні стартували спільні з росією авіаційні навчання. Напередодні Росія за день перекинула до Білорусі щонайменше вісім винищувачів і чотири військово-транспортні літаки.

За словами Ігната, у цьому «нічого особливого немає".

Запланували вони навчання… якась мета у них є. Можливо, перегрупування військ, перекидання ще якихось додаткових сил на територію Білорусі, а може, навпаки — з Білорусі на східний напрямок. Вони вже тягали і комплекси С-300, і бронетехніку кілька місяців тому, — зазначив він.

Ігнат додав, що білоруські аеродроми, які використовує росія, перебувають під пильним наглядом української розвідки.