Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти перекинули свою авіацію до білорусі, фото: Censor.net

Повітряних тривог може побільшати через російські навчання у білорусі — Повітряні сили

16 січ 2023, 18:13
999

У білорусі сьогодні, 16 січня, розпочалися спільні з росією авіаційні навчання. Наразі вони не несуть загрози для України, проте повітряних тривог під час навчань може стати більше, якщо білоруси та росіяни підіймають в небо стратегічну авіацію.





Про в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що повітряну тривогу оголошуватимуть в разі, якщо під час навчань у білорусі підійматимуть в небо стратегічну авіацію.

Якщо це буде літак МіГ-31 — це носій «Кинджалу», якщо він підіймається в небо, чи це навчальний, чи тренувальний політ — буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3, — зазначив Ігнат.

Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка 14 січна вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі.

Ігнат нагадав, що рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну використовувала територію білорусі як плацдарм для ударів по Україні.

Територія білорусі з початку війни використовувалася російською авіацією для завдання ударів. Так само як їхні аеродроми, де дислокують зенітні ракетні системи, оперативно-тактичні комплекси такі як «Іскандер», теж використовувалися з перших днів війни, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів