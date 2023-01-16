Рашисты перебросили свою авиацию в беларусь, фото: Censor.net

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У білорусі сьогодні, 16 січня, розпочалися спільні з росією авіаційні навчання. Наразі вони не несуть загрози для України, проте повітряних тривог під час навчань може стати більше, якщо білоруси та росіяни підіймають в небо стратегічну авіацію.

Про в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що повітряну тривогу оголошуватимуть в разі, якщо під час навчань у білорусі підійматимуть в небо стратегічну авіацію.

Якщо це буде літак МіГ-31 — це носій «Кинджалу», якщо він підіймається в небо, чи це навчальний, чи тренувальний політ — буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3, — зазначив Ігнат.

Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка 14 січна вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі.

Ігнат нагадав, що рф з початку повномасштабного вторгнення в Україну використовувала територію білорусі як плацдарм для ударів по Україні.