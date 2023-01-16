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Комплекс С-400, фото: «Википедия»

С-300 и С-400, которыми бьют по Украине, нужно уничтожать на позициях пусков — Воздушные силы

16 янв 2023, 15:56
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Російські зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400, які завдають ударів по Україні, потрібно знищувати на позиціях, звідки вони здійснюють пуски.





Про це під час брифінгу заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ракети С-300 та С-400 є загрозою, і найкращий для нас варіант — знищувати їх на позиціях, звідки вони завдають ударів. На Сході це до 150 км, — зазначив він.

За словами Ігната, все частіше застосування росією ракет С-300 та С-400 для завдання ударів по наземних цілях, свідчить про те, що у рф «мало балістики» — за даними розвідки, у ворога залишилось менш ніж 100 ракет «Іскандер». Тож рашисти використовують потенціал С-300 — цих ракет багато на складах, бо рф сама їх виробляє.

Ігнат зазначає, що С-400 — це новий комплекс, яким росіяни дуже пишаються, його дальність становить сотні кілометрів.

Источник: Ракурс


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