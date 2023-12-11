Станция "Лыбидская", которая является транспортным хабом Киева, забита пассажирами

https://racurs.ua/n190227-stanciya-lybidskaya-kotoraya-yavlyaetsya-transportnym-habom-kieva-zabita-passajirami-foto.html

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Напружена ситуація уранці 11 грудня була на столичній станції метро «Либідська».

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Вона є транспортним хабом Києва і після аварійного закриття декількох станцій «синьої» гілки метрополітену Києва, забита пасажирами.

Через закриття шести станцій метро на «Либідській» утворилися довжелезні черги. Метрополітен курсує між «Либідською» та «Героями Дніпра».

Очевидці стверджують, що натовп розтягнувся на 50 м у довжину. Враховуючи, що ця станція — наступна на гілці після наразі зачинених, таке стовпотворіння не дивує.

Потяги на «синій» гілці київського метро наразі курсують між станціями «Либідська» та «Героїв Дніпра».

У Київському метрополітені розробляють варіант запуску човникового руху непошкодженим тунелем на ділянці між зачиненими станціями.