Словацкие перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной, венгерские будут митинговать

https://racurs.ua/n190226-slovackie-perevozchiki-vozobnovyat-blokadu-granicy-s-ukrainoy-vengerskie-budut-mitingovat.html

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Словацькі перевізники відновлять блокаду на кордоні з Україною. На пункті пропуску «Вишнє-Нємецке — Ужгород» блокування розпочнеться 11 грудня о 15.00.

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Вʼїзд до Словаччини заблокують для вантажних перевезень, водночас особистий транспорт та пасажирських рух обмежувати не будуть.

Профспілка автодорожніх перевізників Словаччини UNAS вирішила поновити блокування кордону з Україною з середини дня у понеділок.

Ключовою вимогою блокувальників, як і у польських протестах перевізників, є відновлення дозвільного режиму для українських перевізників, тобто скасування так званого транспортного безвізу ЄС з Україною.

Крім того, 11 грудня біля пункту пропуску «Захонь-Чоп» на угорсько-українському кордоні угорські перевізники планували розпочати демонстрацію, однак зазначили, що не планують блокувати рух вантажівок. Про це 10 грудня повідомив речник Держприкордонслужби Демченко.

Уранці 11 грудня на кордоні з Польщею на в’їзд в Україну очікують приблизно 3 тис. 700 вантажівок. Це на 200 вантажівок більше, аніж було у попередню добу. Продовжують блокувати пункти пропуску «Рава-Руська-Гребенне», «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» і «Шегині-Медика». Про це в ефірі «Суспільне. Спротив» розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Минулого тижня перша партія вантажівок залізницею прибула з України до Польщі. Надалі такі відправлення «Укрзалізниця» обіцяє зробити регулярними та залучити більше платформ.