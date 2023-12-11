В Польше избрали нового премьера

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Дональд Туск, фото: «Хвиля»
В Польше избрали нового премьераhttps://racurs.ua/n190246-v-polshe-izbrali-novogo-premera.htmlРакурс
Сейм Польщі сьогодні, 11 грудня, обрав нового прем'єр-міністра — ним став Дональд Туск. Новий прем'єр був кандидатом від «Громадянської коаліції», «Польської селянської партії», «Польщі 2050» та «Лівиці».
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Голосувало загалом 449 депутатів: «за» було 248, «проти» — 201, ніхто не утримався, повідомляє «Польське радіо».
Перед цим вотум довіри не зміг отримати уряд Матеуша Моравецького, після чого сеймовою більшістю було подану єдину кандидатуру на нового прем'єра.
Нагадаємо, за вотум довіри уряду Моравецького сьогодні проголосували лише 190 депутатів.
Джерело: «Польське радіо»
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