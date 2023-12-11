В Польше правительство Моравецкого не получило вотум доверия

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Матеуш Моравецкий, фото: «Укринформ»
В Польше правительство Моравецкого не получило вотум доверияhttps://racurs.ua/n190241-v-polshe-pravitelstvo-moraveckogo-ne-poluchilo-votum-doveriya.htmlРакурс
У Польщі уряд партії «Право і Справедливість» (PiS) прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не зміг отримати вотум довіри від Сейму.
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За вотум проголосували 190 депутатів, проти були 266, жоден депутат не утримався, повідомляє «Польське Радіо».
Загалом у голосуванні взяли участь 456 депутатів, абсолютна більшість склала 229 голосів.
Згідно з Конституцією Польщі, призначення уряду делеговано Сейму. Це другий конституційний етап, під час якого Сейм обирає прем'єр-міністра та запропонованих ним членів Ради міністрів абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів.
Парламентська більшість заявляє, що підтримає призначення прем'єром Дональда Туска.
Джерело: «Польське радіо»
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