У Польщі уряд Моравецького не отримав вотум довіри

Матеуш Моравецький, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n190241-u-polschi-uryad-moraveckogo-ne-otrymav-votum-doviry.html

Ракурс

У Польщі уряд партії «Право і Справедливість» (PiS) прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не зміг отримати вотум довіри від Сейму.

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За вотум проголосували 190 депутатів, проти були 266, жоден депутат не утримався, повідомляє «Польське Радіо».

Загалом у голосуванні взяли участь 456 депутатів, абсолютна більшість склала 229 голосів.

Згідно з Конституцією Польщі, призначення уряду делеговано Сейму. Це другий конституційний етап, під час якого Сейм обирає прем'єр-міністра та запропонованих ним членів Ради міністрів абсолютною більшістю голосів за присутності щонайменше половини встановленої законом кількості депутатів.

Парламентська більшість заявляє, що підтримає призначення прем'єром Дональда Туска.

Джерело: «Польське радіо»