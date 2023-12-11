Простий спосіб покращити смак домашньої кави виявили учені

Учені виявили спосіб покращити якість приготування домашньої кави

https://racurs.ua/ua/n190240-prostyy-sposib-pokraschyty-smak-domashnoyi-kavy-vyyavyly-ucheni.html

Ракурс

Покращити смак кави домашнього приготування можуть лише кілька крапель води.

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Це показало нещодавнє дослідження американських учених з Університету Орегона, повідомляє Smithsonian Magfzine.

Виявилося, що додавання трохи води до кавових зерен перед їх подрібненням допомагає підсилити смак отриманого напою. Крім того, цей простий крок допомагає зменшити безлад у процесі помелу та зменшити втрату кави.

Зазначається, що баристам та іншим експертам кави вже давно відомо, що обприскування зерен невеликою кількістю води або перемішування їх мокрою ложкою допомагає зменшити статичну електрику під час помелу. Але нове дослідження пояснює наукове підґрунтя цієї інтуїтивно зрозумілої техніки.

В межах дослідження вчені:

зібрали кавові зерна, які були обсмажені протягом різного часу і, відповідно, мали різний рівень внутрішньої вологості; потім вони обприскували кавові зерна різною кількістю води перед тим, як подрібнити і заварити їх у порції еспресо; у кожній партії меленої кави вони фіксували розмір кавових частинок і кількість статичної електрики.

Коли команда учених варила каву, вони виявили, що вологість зерен перед помелом корелює з електростатичним зарядом:

сухіші кавові зерна, як і темніші, які обсмажувалися довше, набували більшого заряду під час помелу, і цей заряд часто був від'ємним;

вологіші зерна, як і світліші, набували меншого заряду, який був більш позитивним;

чим більший заряд, тим більш грудкуватою ставала кавова гуща, і навпаки.

Коли справа доходить до заварювання смачної чашки, краще менше грудок, тому що це дозволяє воді рівномірно проникати в усі частинки кави, — зазначається у статті. — Дослідники виявили, що додавання невеликої кількості води перед помелом може призвести до меншого навантаження, меншої кількості грудочок і приблизно на 10% підвищити концентрацію отриманої кави.

Зазначається, що це відкриття принесе користь у форматах заварювання, де заливають каву водою, або в невеликих системах перколяції.

Де ви не побачите переваг під час заварювання, так це у таких методах, як френч-прес, де ви занурюєте каву у воду, — зазначають учені.

Цікаво, що це дослідження учених стосується не лише кави. Один із дослідників насправді був вулканологом і дослідження електростатичних зарядів у кавовій гущі забезпечило дрібномасштабну модель для розуміння частинок магми, які викидаються з виверження вулканів.

Під час усього процесу виверження ці частинки стираються одна об одну та заряджаються до точки, утворюючи блискавку, — зазначають дослідники. — Спрощено кажучи, це схоже на помел кави, коли ви берете ці зерна та перетворюєте їх на дрібний порошок.

Джерело: Smithsonian Magfzine