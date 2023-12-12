ЕС может выделить Украине 15 млрд евро из замороженных российских активов. Фото:

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Європейський Союз планує залучити гроші з російських заморожених активів для допомоги Україні.

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Сьогодні, 12 грудня, Брюссель запропонує обмежити прибутки, отримані від заморожених активів рф в Євросоюзі, з метою зрештою вилучити до 15 млрд євро для України. А невдалі спроби США та ЄС домовитися про додаткову фінансову підтримку України дали новий поштовх пропозиціям використати заморожені гроші країни-агресора. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

Зазначається, що Єврокомісія спочатку вимагатиме від депозитаріїв цінних паперів, що володіють активами Центробанку рф, розміщувати прибуток, отриманий від них, на окремих рахунках. Ці депозитарії отримують прибуток, реінвестуючи кошти від погашення цінних паперів, таких як державні облігації, оскільки платежі в Москву заборонені через санкції.

Другий етап передбачає, що прибутки будуть перераховані до спільного бюджету ЄС, щоб допомогти підтримати Україну. Повідомляється, що учасники Євросоюзу мають одностайно підтримати цей план, а також подальші кроки з його реалізації, перш ніж Київ отримає гроші.

Нагадаємо, 15 листопада уряд Чехії заморозив російські державні активи на території країни. Також розширив список санкцій проти країни-агресора.

Джерело: Financial Times