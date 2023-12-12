рф формирует ударные батальоны из офицеров. Фото:

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Російське командування формує штурмові підрозділи з офіцерів, як це робили білогвардійці.

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Зокрема, російський генерал-полковник Михайло Теплінський, який командує угрупованням «Днепр», наказав створювати штурмові підрозділи із офіцерів, як було сто років тому. Основні критерії для таких офіцерів — це нездатність до командування підлеглими, особиста недисциплінованість та слабка мотивація. Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив в ефірі телемарафону.

Це такі собі ударні батальйони, за зразком білогвардійських частин 20-х років минулого століття, — зазначив він.

Зазначається, що при цьому сам Теплінський не користується авторитетом серед російйських військовослужбовців. Його підлеглі говорять, що він не дбає про життя особового складу.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються захиститися від українських БПЛА, тому будують над окопами навіси з підручних матеріалів. При цьому окупанти закривають окопи навіть з боків. Також ворог активно використовує так званий окопний РЕБ.