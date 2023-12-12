США и Украина разрабатывают новую стратегию войны. Фото: ОП

https://racurs.ua/n190256-ssha-i-ukraina-razrabatyvaut-novuu-strategiu-voyny-na-2024-god-nyt.html

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Нову стратегію війни на 2024 рік розробляють Україна та Сполучені Штати Америки.

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Американські та українські військові шукають новий план війни. Це відбувається на тлі обмежених здобутків контрнаступу та зменшення підтримки України в Конгресі США. Про це повідомила американська газета The New York Times із посиланням на чиновників зі Штатів та України.

Зазначається, що Вашингтон нібито наполягає на консервативній стратегії. США пропонують закріпитися на утриманій території, нарощувати військові постачання, посилювати ЗСУ, а також розвивати виробництво власної зброї протягом року. Американці хочуть, щоб Україна могла створити реальну загрозу росії, яка наприкінці 2024 року або у 2025 році розглянула б участь у змістовних переговорах.

Однак, за інформацією NYT, Україна хоче вести наступальні дії — іти в наступ або з землі, або завдаючи дальніх ударів, як це було в Криму. Київ також розглядає стратегію виведення з ладу російських оборонних заводів та залізниць на території країни-агресора. Топ-чиновники з Вашингтону нібито заявили, що відкриті до деяких нових ідей України.

У США наголосили, що без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. У Байдена зазначили, що російський диктатор володимир путін розраховує на зменшення підтримки США. Наразі деякі республіканці виступають проти будь-якої подальшої допомоги Україні, а інші вимагають нової стратегії, перш ніж голосувати за будь-які додаткові кошти.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський розпочав візит до США, де зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США. Учасники зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Джерело: The New York Times