Володимир Зеленський розпочав візит до США, фото: Zelenskiy_official

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 11 грудня, розпочав візит до США.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США, — зазначив Зеленський.

За його словами, учасники зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.