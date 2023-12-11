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Ракурс
Володимир Зеленський розпочав візит до США, фото: Zelenskiy_official

Зеленський у США зустрівся з очільником Пентагону (ФОТО)

11 гру 2023, 21:57
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 11 грудня, розпочав візит до США.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.

Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США, — зазначив Зеленський.

За його словами, учасники зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.

Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство, — додав Зеленський.

Володимир Зеленський розпочав візит до США, фото: Zelenskiy_official

Джерело: Ракурс


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