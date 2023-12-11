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Володимир Зеленський розпочав візит до США, фото: Zelenskiy_official
Зеленський у США зустрівся з очільником Пентагону (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190249-zelenskyy-u-ssha-zustrivsya-z-ochilnykom-pentagonu-foto.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 11 грудня, розпочав візит до США.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.
Візит до США розпочав із зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном у Національному університеті оборони США, — зазначив Зеленський.
За його словами, учасники зустрічі обговорили виклики для глобальної безпеки, розвиток подій на фронті та подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
Я вдячний США за виконання наших домовленостей, особливо щодо посилення протиповітряної оборони, а також міністру Остіну та генералу Брауну за їхнє особисте лідерство, — додав Зеленський.
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