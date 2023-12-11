Зеленський у США - з ким зустрінеться український президент

https://racurs.ua/ua/n190222-zelenskyy-u-ssha-z-kym-zustrinetsya-ukrayinskyy-prezydent.html

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Президента України Володимира Зеленського запросили виступити перед сенаторами США.

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CNN зазначає, що главу держави запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів лідер більшості Чак Шумер та лідер республіканської партії Мітч Макконнелл. Також з Зеленським зустрінеться спікер Палати представників Майк Джонсон.

Спочатку Зеленський у вівторок, 12 грудня, зранку виступить на зустрічі для всіх сенаторів на запрошення лідера демократів Шумера та лідера республіканців Макконнелла, а згодом проведе зустріч зі спікером Палати представників Джонсоном.

Ключовою перешкодою для збільшення фінансування України є підконтрольна республіканцям Палата представників, куди Зеленського ще не запросили поговорити з республіканцями Палати представників, — пише WP.

Крім того, українського президента прийме й Джо Байден, президент США.

У Білому домі наголосили, що візит Зеленського до США та його зустріч із президентом Джо Байденом «покликана підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України у його захисті від жорстокого вторгнення росії».

Візит Зеленського до США — остання спроба Вашингтона чинити тиск на республіканців, аби ті ухвалили додаткову допомогу Україні та Ізраїлю до кінця року, вважають у POLITICO.

Неназваний представник адміністрації президента США зазначив, що приїзд Зеленського також спрямований на підвищення рівня підтримки України з боку американців загалом та повернення війни проти рф на сторінки місцевої преси.

Щоразу, коли він приїжджає сюди, це можливість опублікувати новини на перших шпальтах, щоб нагадати людям, що саме поставлено на карту, що зараз відбувається в Україні, чому це все ще важливо для американського народу, — пояснив чиновник.

Він додав, що офіційного розкладу заходів за участю українського президента в США поки немає, але не виключено, що як і минулого разу, він проведе для місцевих журналістів спеціальну пресконференцію.

Попри намагання Вашингтона та Києва схилити противників допомоги Україні на свій бік, праворадикальні республіканці вкотре заявили, що не збираються ухвалювати рішення без виконання вимог щодо закриття мексиканського кордону.