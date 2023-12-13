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Ракурс
Часть конгрессменов готова работать без рождественских каникул, пока не примут дальнейшее финансирование Украины

Часть конгрессменов готова работать без рождественских каникул, пока не примут дальнейшее финансирование Украины

13 дек 2023, 15:47
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Низка представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США виступили проти того, щоб йти на різдвяні канікули, поки не буде прийнято рішення щодо подальшого фінансування України.


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Про це пише The Washington Post.

Демократ Майкл Беннет заявив, що Конгрес не має права йти на канікули, поки «ми не подолаємо наші розбіжності», маючи на увазі переговори з республіканцями щодо законопроєкту про фінансування України, інших союзників США та кордону.

Паралельно сенатор-республіканець Мітт Ромні розкритикував Джо Байдена за те, що той проявляє «пасивність» у питанні обмежень на кордоні з США, хоча від цього залежать взяти ним зобов’язання перед президентом України.

З 14 грудня американський Конгрес має піти на канікули, які триватимуть близько місяця.

Президент Байден 12 грудня на прес-конференції після переговорів з Володимиром Зеленським сказав, що провал голосування за виділення додаткових ресурсів Україні та Ізраїлю буде найкращим різдвяним подарунком володимиру путіну. У Конгресі США наразі перебуває законопроект Байдена про понад 60 млрд додаткових коштів для України на 2024 рік.

Источник: Ракурс


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