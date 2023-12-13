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Мошенники пытаются использовать в своих целях проблемы со связью оператора «Киевстар», фото: МВД
«Компенсация» от «Киевстар» — МВД предупреждает о новой схеме мошенниковhttps://racurs.ua/n190305-kompensaciya-ot-kievstar-mvd-preduprejdaet-o-novoy-sheme-moshennikov.htmlРакурс
МВС попереджає про нову фішингову схему шахраїв, в якій шахраї використовують проблеми зі зв’язком мобільного оператора «Київстар», котрі спостерігаються останнім часом.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 13 грудна, опублікувала прес-служба відомства.
Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора, — зазначають у МВС.
Шахраї діють в такий спосіб:
- абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші;
- так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Щоб вберегти себе, слід дотримуватися таких правил:
- довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії;
- не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.
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