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Шахраї намагаються використати у своїх цілях проблеми із зв’язком оператора «Київстар», фото: МВС
«Компенсація» від «Київстар» — МВС попереджає про нову схему шахраївhttps://racurs.ua/ua/n190305-kompensaciya-vid-kyyivstar-mvs-poperedjaie-pro-novu-shemu-shahrayiv.htmlРакурс
МВС попереджає про нову фішингову схему шахраїв, в якій шахраї використовують проблеми зі зв’язком мобільного оператора «Київстар», котрі спостерігаються останнім часом.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 13 грудна, опублікувала прес-служба відомства.
Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора, — зазначають у МВС.
Шахраї діють в такий спосіб:
- абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші;
- так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Щоб вберегти себе, слід дотримуватися таких правил:
- довіряти тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії;
- не переходити за сумнівними посиланнями, не ділитися номерами телефонів та особистими даними.
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