Оператор «Київстар» зазнав російської хакерської атаки, фото: «Варто – Галицькі Новини»

https://racurs.ua/ua/n190304-abonentam-kyyivstaru-zablokuvaly-dostup-do-nacroumingu-na-prohannya-sbu.html

Ракурс

Перебої у мережі «Київстар» стали результатом потужної кібератаки, здійсненої вчора, 12 грудня.

.

Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, який діє при Держспецзвʼязку, за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар. Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-служба Держспецзвʼязку.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідальній за цю кібератаку взяло одне з російських угрупувань, діяльність якого пов’язують з головним управлінням генштабу збройних сил рф (колишнє гру). У Держспецзв’язку наголошують, що такі дії рашистів є ще одним підтвердженням є використання росією кіберпростору як одного з доменів війни проти України.