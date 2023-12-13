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Оператор «Київстар» зазнав російської хакерської атаки, фото: «Варто – Галицькі Новини»

Абонентам «Київстару» заблокували доступ до нацроумінгу на прохання СБУ

13 гру 2023, 14:58
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Перебої у мережі «Київстар» стали результатом потужної кібератаки, здійсненої вчора, 12 грудня.


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Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, який діє при Держспецзвʼязку, за запитом СБУ видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів Київстар. Про це сьогодні, 13 грудня, повідомляє прес-служба Держспецзвʼязку.

Фахівці Урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, разом з колегами з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кіберінциденту, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що відповідальній за цю кібератаку взяло одне з російських угрупувань, діяльність якого пов’язують з головним управлінням генштабу збройних сил рф (колишнє гру). У Держспецзв’язку наголошують, що такі дії рашистів є ще одним підтвердженням є використання росією кіберпростору як одного з доменів війни проти України.

Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликав громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади — зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів, — додають у Держспецзв’язку.

Джерело: Ракурс


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