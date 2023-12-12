Збій у «Київстарі» - усе обіцяють відремонтувати 13 грудня

https://racurs.ua/ua/n190284-zbiy-u-kyyivstari-use-obicyaut-vidremontuvaty-13-grudnya.html

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Станом на 20.00 12 грудня Kyivstar («Київстар») частково відновив роботу послуг фіксованого зв`язку, спеціалісти працюють над відновленням інших послуг.

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Там очікують, що остаточно завершити роботу вдасться протягом завтрашнього дня.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що повідомлятимуть додатково.

Після стабілізації роботи мережі усім абонентам корпоративним клієнтам, які через хакерську атаку не могли скористатись сервісами компанії, Київстар обіцяє «обов'язкові компенсації».

У «Київстар» також застерегли громадян через активізацію шахраїв у месенджерах. Компанія просить довіряти тільки офіційній інформації.