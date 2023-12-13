Частина конгресменів готова працювати без різдвяних канікул, поки не ухвалять подальше фінансування України

https://racurs.ua/ua/n190306-chastyna-kongresmeniv-gotova-pracuvaty-bez-rizdvyanyh-kanikul-poky-ne-uhvalyat-podalshe.html

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Низка представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США виступили проти того, щоб йти на різдвяні канікули, поки не буде прийнято рішення щодо подальшого фінансування України.

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Про це пише The Washington Post.

Демократ Майкл Беннет заявив, що Конгрес не має права йти на канікули, поки «ми не подолаємо наші розбіжності», маючи на увазі переговори з республіканцями щодо законопроєкту про фінансування України, інших союзників США та кордону.

Паралельно сенатор-республіканець Мітт Ромні розкритикував Джо Байдена за те, що той проявляє «пасивність» у питанні обмежень на кордоні з США, хоча від цього залежать взяти ним зобов’язання перед президентом України.

З 14 грудня американський Конгрес має піти на канікули, які триватимуть близько місяця.

Президент Байден 12 грудня на прес-конференції після переговорів з Володимиром Зеленським сказав, що провал голосування за виділення додаткових ресурсів Україні та Ізраїлю буде найкращим різдвяним подарунком володимиру путіну. У Конгресі США наразі перебуває законопроект Байдена про понад 60 млрд додаткових коштів для України на 2024 рік.