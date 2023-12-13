Позиция Словакии по евроинтеграции Украины – Киев не готов, но мы не будем блокировать переговоры

https://racurs.ua/n190310-poziciya-slovakii-po-evrointegracii-ukrainy-kiev-ne-gotov-no-my-ne-budem-blokirovat-peregovory.html

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Антиукраїнський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме рішення про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

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Про це повідомляє 13 грудня видання Dennik N.

Водночас він вважає, що «це політичне рішення, яке не матиме нічого спільного з реальністю, адже Україна абсолютно не готова до початку переговорів».

Тепер тільки Угорщина є єдиною країною, яка може заблокувати рішення про початок переговорів з Україною щодо її вступу до Європейського Союзу на саміті лідерів ЄС 14−15 грудня.