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Позиція Словаччини щодо євроінтеграції України - Київ не готовий, але ми не блокуватимемо переговори
Позиція Словаччини щодо євроінтеграції України — Київ не готовий, але ми не блокуватимемо переговориhttps://racurs.ua/ua/n190310-pozyciya-slovachchyny-schodo-ievrointegraciyi-ukrayiny-kyyiv-ne-gotovyy-ale-my-ne-blokuvatymemo.htmlРакурс
Антиукраїнський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме рішення про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.
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Про це повідомляє 13 грудня видання Dennik N.
Водночас він вважає, що «це політичне рішення, яке не матиме нічого спільного з реальністю, адже Україна абсолютно не готова до початку переговорів».
Тепер тільки Угорщина є єдиною країною, яка може заблокувати рішення про початок переговорів з Україною щодо її вступу до Європейського Союзу на саміті лідерів ЄС 14−15 грудня.
Reuters 13 грудня повідомило, що Єврокомісія вирішила затримати виділення Угорщині 10 млрд євро.
Європейська комісія заявила, що останні судові реформи Угорщини мають спочатку бути опубліковані в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, що потім дозволить розморозити до 10 млрд євро допомоги розвитку Будапешта із загального бюджету блоку.
Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем'єр-міністра Віктора Орбана. Але його старший помічник вимагав суму до 30 млрд євро.
Єврокомісія відреагувала подальшим підвищенням ставок, оскільки ЄС залучений до боротьби з Угорщиною, що поглиблюється, через підтримку України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14−15 грудня.
Раніше радник Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Угорщина зніме вето на €50 млрд для України, якщо ЄС розморозить усі її кошти.
Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремих питання. Але якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стануть взаємопов'язаними, — сказав Орбан.
Водночас радник угорського прем'єра наголосив, що Угорщини, як і раніше, виступає проти повного чотирирічного плану допомоги Україні на 50 млрд євро. Натомість у Будапешті пропонують фінансування на один рік без змін до бюджету ЄС.
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