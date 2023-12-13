Участок Киевского метро между «Демеевской» и «Лыбидской» был проблемным 12 лет

https://racurs.ua/n190313-uchastok-kievskogo-metro-mejdu-demeevskoy-i-lybidskoy-byl-problemnym-12-let.html

Ракурс

Ділянка Київського метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» була проблемною 12 років. Перші тріщини в тунелі з’явилися ще в березні 2011 року.

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Про це директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор сказав в інтерв’ю NV.

Те, що в метро просочується вода, передбачено всіма ДСНами [державні будівельні норми] під час будівництва, пояснив чиновник.

Але потік води не зменшувався і почало виносити грунт, пісок. Побачили тріщини і вирішили залучити до цього Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Він попередньо зробив висновок, що є загроза, можливе руйнування тунелю, можлива аварія з потягом метро, в результаті чого може бути надзвичайна ситуація, — заявив він.