Ракурсhttps://racurs.ua/
Ділянка Київського метро між "Деміївською" та "Либідською" була проблемною 12 років
Ділянка Київського метро між «Деміївською» та «Либідською» була проблемною 12 роківhttps://racurs.ua/ua/n190313-dilyanka-kyyivskogo-metro-mij-demiyivskou-ta-lybidskou-bula-problemnou-12-rokiv.htmlРакурс
Ділянка Київського метрополітену між станціями «Деміївська» та «Либідська» була проблемною 12 років. Перші тріщини в тунелі з’явилися ще в березні 2011 року.
.
Про це директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандібор сказав в інтерв’ю NV.
Те, що в метро просочується вода, передбачено всіма ДСНами [державні будівельні норми] під час будівництва, пояснив чиновник.
Але потік води не зменшувався і почало виносити грунт, пісок. Побачили тріщини і вирішили залучити до цього Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій. Він попередньо зробив висновок, що є загроза, можливе руйнування тунелю, можлива аварія з потягом метро, в результаті чого може бути надзвичайна ситуація, — заявив він.
Нагадаємо, 8 грудня столична влада оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.
Всі станції столичного метро працюватимуть як укриття, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Впроваджуються зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
Загрузка...