ЕС договорится о бюджете поддержки Украины, а Венгрия не помешает этому — еврокомиссар

https://racurs.ua/n190323-es-dogovoritsya-o-budjete-podderjki-ukrainy-a-vengriya-ne-pomeshaet-etomu-evrokomissar.html

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Лідери країн Європейського Союзу, найімовірніше, цього тижня домовляться про виділення близько 50 млрд євро на підтримку України, попри погрози Угорщини заблокувати це рішення, заявив агенції Reuters єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан.

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Євросоюз пропонує внести поправки до свого бюджету, розрахованого до 2027 року, і вписати до нього 33 млрд євро позик і 17 млрд грантів Україні, щоб забезпечити стабільне функціонування української держави на цей період в умовах війни, що триває. Зміни до бюджету мають бути затверджені главами урядів усіх 27 країн ЄС, але угорський прем'єр Віктор Орбан заперечував як проти цієї суми, так і проти її включення до союзного бюджету.

Допомога від ЄС для України тим важливіша, що у США фінансування витрат на Україну стало предметом боротьби між демократами та республіканцями.

За словами Хана, Угорщину швидше за все вдасться вмовити, оскільки в результаті перегляду бюджету будуть виділені гроші (він назвав суму в 15 млрд євро) та на інші витрати, за які ратував Орбан, у тому числі на зміцнення кордонів та виплати третім країнам за утримання на своєї території нелегальних мігрантів.

Крім того, вже в середу Єврокомісія розблокувала 10 млрд євро структурних фондів для Угорщини, заморожених через її відхилення від європейських стандартів верховенства закону та незалежності правосуддя. У Брюсселі наполягають, що це не пов’язано зі суперечками навколо бюджету і що Угорщина справді виправила деякі недоліки (у вівторок угорський парламент ухвалив закони, які підвищують незалежність судів).

Якщо домовитися з Орбаном все-таки не вдасться, то Єврокомісії в запасі має «план B», визнав Хан, зазначивши, що вважає за краще не вдаватися в його подробиці. Кореспондент Reuters все ж таки запитав єврокомісара, чи можуть гроші для України бути виділені шляхом міжурядової угоди 26 країн ЄС (мінус Угорщина), і Хан відповів так:

Звичайно. Це одна із можливостей. Але я не вірю, що Угорщина залишиться за бортом міжнародної, не лише європейської, а міжнародної спільноти.

Рішення ЄС, сказав Хан, може вплинути і на законодавців у США. За його словами, американські дипломати ще навесні заговорили з ЄС про те, щоб той взяв на себе провідну роль у довгостроковій бюджетній підтримці України.