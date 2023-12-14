Лидеры стран ЕС взяли запасные рубашки на саммит в Брюссель, если "что-нибудь пойдет не так"

https://racurs.ua/n190342-lidery-stran-es-vzyali-zapasnye-rubashki-na-sammit-v-brussel-esli-chto-nibud-poydet-ne-tak.html

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Лідери країн ЄС прогнозують дуже складні переговори на своєму саміті у четвер та в п’ятницю 14015 грудня через обговорення серії важливих рішень щодо України та жартують, що зустріч може вийти за межі графіку не на один день.

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Якщо буде абсолютно глухий кут, якщо ми просидимо тут багато днів, до Різдва, а може й до нового року — тоді подумаємо про «план Б», — пожартувала прем'єрка Естонії Кая Каллас.

УП пише про жарт прем'єра Фінляндії Петтері Орпо. Він розповів, що «спакував багато сорочок», тому що чекає складних переговорів.

Це буде складна зустріч і вона може зайняти чимало часу. Подбайте, щоби ви готові були бути тут і в суботу, і в неділю, якщо доведеться, — сказав журналістам очільник уряду Ірландії Лео Варадкар.

У четвер у Брюсселі розпочався саміт ЄС, на якому розглядатимуть питання щодо початку переговорів про вступ Україні та виділення Києву 50 млрд євро допомоги.

Напередодні Європейська Комісія погодилася розблокувати 10 млрд євро для Угорщини, яка погрожувала заблокувати переговори.

А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не блокуватиме ці питання, проте назвав Україну «не готовою до вступу в ЄС». Певні застороги мала також Австрія.