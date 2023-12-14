Учетную ставку Нацбанк снизил до 15%

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Національний банк України 14 грудня опустив облікову ставку до 15%.

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Це рішення Правління НБУ враховує такі тенденції:

успішна адаптація валютного ринку до нового курсового режиму;

подальше зниження інфляції та поліпшення інфляційних очікувань;

збереження привабливості заощаджень у гривні.

Інфляція в листопаді знизилася до 5,1%, навіть дещо швидше, ніж очікувалося. Цьому сприяли як гарні врожаї, так і загальне поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.

Валютний ринок залишався стійким після переходу до режиму керованої гнучкості курсу. НБУ щоденно компенсує структурний дефіцит валюти, а курс коливається в обидва боки під впливом змін у балансі попиту та пропозиції. Рівень міжнародних резервів є достатнім для підтримання курсової стійкості.

На думку регулятора, ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Разом з цим НБУ знизив ставку за депозитними сертифікатами овернайт. Це рішення не стало новиною для фінансового ринку, НБУ у своїх прогнозах казав, що на кінець року ставка очікується на рівні 15%.

Ставка за трьох місячними депозитними сертифікатами від 15 грудня — 19%. Ставка рефінансування — 21%.

Різниця між сертифікати овернайт і трьох місячними проста. Овернайт — це коли інвестор вільні кошти кладе на депозит в НБУ на один день. Під такий інструмент можна розміщувати будь-які кошти.

Тримісячні сертифікати — це вкладання грошей на депозит в НБУ на три місяці. І вкладати можна лише ті кошти, які були залученні у населення на депозити строком від трьох місяців, в різні періоди були різні коефіцієнти для сум, які можна розміщувати.

У регуляторі сказали, що ставку НБУ не планують зменшувати у 2024 році, через прогноз підвищення інфляції й для того, щоб мати простір у лібералізації валютного ринку. Для лібералізації валютного ринку повинна зберігатись привабливість гривневих інвестиційних інструментів, щоб вільні кошти не перетікали на валютний ринок, а залишались у гривневих цінних паперах.

На питанні курсу НБУ робить основний акцент. Адаптація до керованої гнучкості пройшла успішно. Банки більш активні на валютному ринку. Курс рухається в обидві сторони як знецінення, так і зміцнення.