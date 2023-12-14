Партизаны установили дислокацию значительного количества техники оккупантов. Фото:

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Ракурс

Українські партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки.

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Вантажівки «КАМАЗ» та артилерійські тягачі ворог розмістив поблизу Сімферополя. Ці машини росіяни можуть використати для перекидання особового складу й переміщення артилерійських установок «Мста-Б» і «Гіацинт-Б» на Херсонський напрямок. Про це партизанський рух «АТЕШ» 14 грудня повідомив у Telegram.

Наші агенти зафіксували місце вивантаження величезної кількості техніки військового призначення. Переважно «КАМАЗи» та артилерійські тягачі, — йдеться у повідомленні.

Представники руху опору додали, що цю інформацію вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що українські партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Представники руху опору зафіксували на базі загарбників вертольоти Мі-8, які ворог використовує для евакуації поранених.