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Кримські партизани встановили місце дислокації значної кількості техніки окупантів. Фото:

Партизани в Криму встановили місце дислокації великої кількості техніки окупантів

14 гру 2023, 18:48
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Українські партизани в окупованому Криму виявили місце вивантаження значної кількості російської військової техніки.


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Вантажівки «КАМАЗ» та артилерійські тягачі ворог розмістив поблизу Сімферополя. Ці машини росіяни можуть використати для перекидання особового складу й переміщення артилерійських установок «Мста-Б» і «Гіацинт-Б» на Херсонський напрямок. Про це партизанський рух «АТЕШ» 14 грудня повідомив у Telegram.

Наші агенти зафіксували місце вивантаження величезної кількості техніки військового призначення. Переважно «КАМАЗи» та артилерійські тягачі, — йдеться у повідомленні.

Представники руху опору додали, що цю інформацію вже передали Силам оборони України.

Партизани встановили дислокацію значної кількості техніки окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани встановили дислокацію значної кількості техніки окупантів. Фото: «АТЕШ»

Партизани встановили дислокацію значної кількості техніки окупантів. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що українські партизани проникли на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Представники руху опору зафіксували на базі загарбників вертольоти Мі-8, які ворог використовує для евакуації поранених.

Джерело: Ракурс


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