Володимир Зеленський прибув до Німеччини. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n190351-zelenskyy-prybuv-do-nimechchyny-vizyt-ne-anonsuvavsya.html

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Президент Володимир Зеленський у четвер, 14 грудня, прибув до Німеччини з неоголошеним візитом.

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Літак з главою держави сів в аеропорту Франкфурта-на-Майні й у супроводі поліції відбув на зустріч у регіоні Рейн-Майн. Зеленський вирушив до Вісбадену, де знаходиться американський штаб військової допомоги Україні. У всьому регіоні вжито підвищених заходів безпеки, силовики перекрили низку доріг. Про це повідомило видання Bild.

Точні передумови перебування Зеленського в Німеччині не відомі. Канцлер ФРН Олаф Шольц разом з іншими європейськими лідерами наразі перебуває в Брюсселі на Саміті лідерів ЄС.

Як відомо, з минулого тижня очільник держави перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, Сполучених Штатах Америки та Норвегії.

Нагадаємо, 14 грудня президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку звернувся до 27 лідерів ЄС, які беруть участь у саміті в Брюсселі. На саміті можуть проголосувати за пакет допомоги Україні на близько 50 млрд євро протягом 2024−2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС та виділення ще 20 млрд євро на армію України.

Джерело: Bild