Палата представителей США поддержала законопроект о дальнейшей помощи Украине. Фото: EPA

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Палата представників Конгресу США підтримала проект закону, що дозволяє продовжити військову допомогу Україні.

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Конгресмени необхідною кількістю голосів погодили Ініціативу сприяння безпеці в Україні (USAI), на яку виділяються 300 млн дол. на фінансовий рік. За це проголосували понад дві третини Палати представників. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зазначається, що ця сума суттєво менша, ніж пропозиція американського президента Джо Байдена надати Україні 61 млрд дол. Ініціатива щодо цієї допомоги досі заблокована з боку законодавців США. У Конгресу лишається один день на схвалення додаткового фінансування для України до початку різдвяних свят.

Нагадаємо, Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив оборонний бюджет на рекордні 886 млрд дол. Бюджет передбачає 300 млн дол. на Ініціативу безпекової підтримки України у 2024 фінансовому році та продовження дії ініціативи до 2027 року. Також передбачається створення Офісу спеціального генерального інспектора допомоги Україні.

Закон також поширить на 2024 рік повноваження президента США надавати або здавати в оренду оборонні вироби Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення росії в Україну.

Джерело: «Голос Америки»