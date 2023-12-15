Украина привлечет от ЕБРР 150 млн. евро для поддержки «Укрэнерго». Фото:

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Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе підтримати Національну енергетичну компанію «Укренерго».

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Україна залучить від ЄБРР 150 млн євро для підтримки «Укренерго» в проходженні опалювального сезону. Відповідні угоди український уряд спільно з представниками банку підписали у п’ятницю, 15 грудня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Очільник уряду зауважив, що це є вагомим внеском партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення споживачів. Також, за словами Шмигаля, у співпраці з ЄБРР реалізуються проекти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.

Прем'єр подякував президенту Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо та всім партнерам за підтримку українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Світовий банк надасть Україні додаткові 1,34 млрд дол., які спрямують на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку переселенців та інші пріоритетні видатки державного бюджету.