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Україна отримає додаткові кошти від Світового банку
Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів — Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n190367-svitovyy-bank-vydilyaie-ukrayini-dodatkovi-1-34-mlrd-dolariv-shmygal.htmlРакурс
Україна отримає від Світового банку додаткові 1,34 млрд доларів.
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Ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету, повідомив сьогодні, 15 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF), — зазначив Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає Україні можливість забезпечувати макрофінансову стабільність та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.
Вдячні партнерам за солідарність та підтримку, — резюмував Шмигаль.
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