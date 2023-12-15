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Україна отримає додаткові кошти від Світового банку

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів — Шмигаль

15 гру 2023, 11:33
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Україна отримає від Світового банку додаткові 1,34 млрд доларів.


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Ці кошти будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету, повідомив сьогодні, 15 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Основна частина цього пакету фінансування — 1,086 млрд — це кошти Уряду Японії. Інше — гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF), — зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що фінансова допомога міжнародних партнерів дає Україні можливість забезпечувати макрофінансову стабільність та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії.

Вдячні партнерам за солідарність та підтримку, — резюмував Шмигаль.

Джерело: Ракурс


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