ФРН вдалося сформувати бюджет-2024 - допомога Україні не скоротиться

https://racurs.ua/ua/n190331-frn-vdalosya-sformuvaty-budjet-2024-dopomoga-ukrayini-ne-skorotytsya.html

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Коаліція у ФРН досягла згоди щодо бюджету на 2024 рік. Уряд продовжить надавати допомогу Україні, «як було заплановано раніше і стільки, скільки буде потрібно».

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Коаліція сформувала бюджет на 2024 рік, що дозволить країні уникнути шатдауну — зупинки державного апарату в новому році. Угода передбачає покриття дефіциту в 17 млрд євро.

Цей дефіцит виник внаслідок рішення Конституційного суду Німеччини, яке утворило розрив у 60 млрд євро через заборону використання грошей ковідного фонду.

Для досягнення угоди щодо бюджету канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на болісні скорочення у сферах зеленої енергетики, будівельних субсидій та транспортних витрат.

Водночас фінансування України залишилося недоторканим.

З початку повномасштабної війни Німеччина тільки прямо (без ЄС) надала нам 1 млрд 737 млн євро.

Діру в бюджеті Німеччини буде закрито коштом скорочення «шкідливих для клімату» субсидій, окремих статей видатків та федеральних дотацій.

Бюджет на 2023 рік скоротиться на 17 млрд євро. Але уряд має намір дотримуватись раніше поставлених цілей: кліматично нейтральна економіка, збереження соціальної держави та підтримки України в її боротьбі з російською агресією (на зброю та фінансову допомогу піде 8 млрд євро, 6 млрд євро — на підтримку українських біженців).

Підвищуються податок на СО2, що стягується на пальне для автомобілів та на опалення житлових приміщень з використанням викопних джерел енергії, податок на авіаційну гас для польотів усередині Німеччини.

На рік раніше буде припинено субсидії на купівлю електромобілів та урізано кошти на розвиток сонячної енергетики. Планується запровадити новий податок на одноразову пластикове упаковування, що стягуватиметься з виробників товарів.